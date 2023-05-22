Іспанія

Федерація запросила всі наявні матеріали.

Ла Ліга розпочала розслідування випадків расизму, пов'язаних із вінгером Реала Вінісіусом.

"Організація запросила всі наявні матеріали, пов'язані з інцидентами, що сталися на стадіоні Месталья під час матчу Валенсія — Реал (1:0).

Якщо буде виявлено порушення, пов'язане з ненавистю, Ла Ліга вживе відповідних юридичних заходів.

Організація також проведе розслідування з приводу зображень, на яких, ймовірно, були направлені расистські образи на адресу Вінісіуса за межами стадіону.

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Ла Ліга активно бореться з расистською поведінкою щодо Вінісіуса і вже кілька разів подавала скарги до різних інстанцій. Організація створила електронну адресу, щоб уболівальники могли зв'язатися з нею та надати інформацію про будь-яку особу чи групу осіб, які виявляють расистську поведінку на стадіоні або за її межами.

Ла Ліга продовжує боротися з такою поведінкою та пропагує позитивні цінності у спорті", — сказано у заяві.

Зазначимо, що у матчі проти Валенсії Вінісіус Жуніор отримав червону картку у компенсований час.