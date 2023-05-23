Іспанія

Український вінгер допоміг своїй команді зрівняти рахунок на 59-й хвилині.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги Жирона вирушила у гості до Сельти.

У стартовому складі гостей у цьому протистоянні вийшов український вінгер Віктор Циганков, який у другому таймі допоміг своїй команді повернути рівновагу у рахунку.

На 59-й хвилині 25-річний українець заробив пенальті, який успішно реалізував Крістіан Стуані.

Після свого зимового трансферу з київського Динамо Віктор Циганков провів 16 поєдинків, у яких він забив три голи та віддав п'ять результативних передач.