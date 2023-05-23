Іспанія

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги Жирона вирушила в гості до Сельти, де фінальний свисток зафіксував нічийний результат 1:1.

Команди обмінялися забитими м'ячами, при цьому гостям вдалося зрівняти рахунок завдяки реалізованому пенальті у другому таймі – цей одинадцятиметровий заробив українець Віктор Циганков, а реалізував — Крістіан Стуані.

Варто також зазначити, що український вінгер провів на полі усі 90 хвилин.

Сельта — Жирона 1:1

Голи: Карлес Перес, 42 — Стуані, 59 (пен.)

У паралельному матчі Реал Сосьєдад приймав на своєму полі Альмерію та здобув мінімальну перемогу.

Переможця цього протистояння визначив єдиний гол Кубо у компенсований до першого тайму час, при цьому варто відзначити, що гості грали у меншості з 36-ї хвилини через вилучення Суареса Чарріса.

Реал Сосьєдад — Альмерія 1:0

Гол: Кубо, 45+4

Вилучення: Суарес Чарріс, 36 (Альмерія)