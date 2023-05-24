Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 36-го туру Прімери, який пройде 24 квітня та розпочнеться о годині 20:30.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Реал та Райо. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

РЕАЛ — РАЙО

СЕРЕДА, 24 ТРАВНЯ, 20:30. САНТЬЯГО БАРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

У цьому захоплюючому протистоянні між Реалом та Райо ми матимемо можливість побачити дві команди з Мадрида, які будуть боротися за перемогу на полі. Обидві команди виступають в Ла Лізі, і кожна з них має свої цілі та амбіції.

Реал Мадрид, один з найвідоміших клубів світу, завжди був силою в іспанському футболі. З національними та європейськими титулами у своєму активі, Реал завжди виступає з високими амбіціями.

Натомість, Райо Вальєкано, клуб, що базується у районі Вальєкас в Мадриді, знаходиться в нижній частині таблиці Ла Ліги. Хоча вони можуть бути менш сильною командою в порівнянні з Реалом, Райо завжди готовий виявити супротив у будь-якому матчі. Вони мають багато відданих прихильників, які підтримують їх на кожному кроці.

Цей матч обіцяє бути захоплюючим. Реал Мадрид буде намагатися забити якомога більше голів і здобути важливу перемогу, а Райо Вальєкано постарається здивувати своїми навичками та взяти бодай одне очко.

Незалежно від результату, цей поєдинок принесе багато емоцій і незабутні моменти для фанатів обох команд.

Вінісіус не зможе взяти участь у матчі через червону картку, отриману у попередньому поєдинку. Це втрата для Реалу, оскільки Вінісіус є важливим елементом їх атакуючого складу та володіє швидкістю й навичками, які можуть створити небезпеку для будь-якого захисту.

Вінісіус був об'єктом расистських образ і коментарів, але відповів на це з великою гідністю та мужністю. Вінісіус виступає проти расизму в спорті і за його межами, ставлячися до цієї проблеми з великою серйозністю.

Ці два фактори — відсутність Вінісіуса на полі через червону картку і його постійна боротьба з расизмом — мають великий вплив на команду Реалу Мадрид та на самого гравця. Вінісіус буде підтримувати свою команду з підтрибунного приміщення та надавати їм підтримку, навіть не знаходячись на полі гри.

Незважаючи на поразку, Райо Вальєкано все ще має шанси на потрапляння до єврокубкових турнірів. Команда буде боротися і вдаватися до максимуму, щоб забезпечити собі цю можливість і продемонструвати свій потенціал на європейській арені.

З іншого боку, Реал Мадрид, попри поразку з Валенсією, працюватиме над тим, щоб здобути друге місце в чемпіонаті. Вони знаходяться в напруженій боротьбі з Атлетіко Мадрид за цю позицію.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Алаба, Фернандес — Вальверде, Кроос, Модрич — Асенсіо, Бензема, Родріго

Райо: Дімітрієвські — Балью, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Валентін, Комесанья — Паласон, Трехо, А. Гарсія — Камельйо

Не зіграють: Вінісіус — Суарес

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