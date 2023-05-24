Іспанія

Вальядолід реалізував практично всі свої моменти і здобув впевнену перемогу над новоспеченим чемпіоном Іспанії.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона вирушила в гості до Вальядоліду, який цього сезону веде боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні країни.

Вже з самого початку матчу справи каталонців пішли не за планом — на 2-й хвилині Андреас Крістенсен записав на свій рахунок автогол, а ще через 20 хвилин Кайл Ларін успішно реалізував пенальті.

Незважаючи на те, що новоспечений чемпіон Іспанії традиційно мав перевагу у володінні м'ячем, забити команді Хаві не вдавалося, а ось Вальядолід на 73-й хвилині взагалі довів рахунок до розгромного завдяки Гонсало Платі.

Тим не менш, наприкінці зустрічі Барселона все-таки уникла нищівної поразки — героєм епізоду став польський форвард Роберт Левандовські, який відгукнувся на передачу Френкі де Йонга. Фінальний свисток зафіксував перемогу Вальядоліда з рахунком 3:1.

Вальядолід - Барселона 3:1

Голи: Крістенсен, 2 (АГ), Ларін, 22 (пен.), Плата, 73 — Левандовські, 84

Вальядолід: Масіп — Фреснеда, Хоакін Фернандес (Давід Торрес, 16), Хаві Санчес, Оласа (Мончу, 56) — Меса (Ескудеро, 56), Агуадо — Плата, Плано (Кіке Перес, 71), Мачіс (Лукас Роса, 71) — Ларін

Барселона: тер Штеген (Пенья, 46) – Роберто (Кессьє, 46), Крістенсен, Алонсо, Бальде – Гаві (Фаті, 76), Ерік Гарсія, де Йонг – Рафінья (Ферран Торрес, 63), Левандовські, Торре (Дембеле, 64)

Попередження: Фреснеда, 27 — Рафінья, 63