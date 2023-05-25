Іспанія

Футболіст раніше виступав з ним в одному клубі.

У середу вдень було оголошено, що Барселона відпустить другу легенду цього літа, а Хорді Альба приєднається до Серхіо Бускетса та залишить каталонський клуб.

Зірковий гравець сказав, що найкращим рішенням для всіх було б "зробити крок убік" і взаємно розірвати свою угоду за рік до закінчення терміну її дії. Альба навряд чи матиме брак варіантів літнього переходу, оскільки він все ще має цінність для багатьох сторін.

Після оголошення про це колишній одноклубник Ліонель Мессі написав щире повідомлення Альбі в Instagram.

"Ти був більше, ніж колегою, справжнім співучасником на полі..

І як це чудово також мати можливість насолоджуватися тим, як добре ми ладнаємо на особистому рівні.

Ти вже знаєш, що я завжди бажаю тобі всього найкращого, а також твої родині, нехай твій новий етап і надалі приносить тобі багато успіхів і радості.

Дякую тобі за все, Джорді. Великі обійми!"

У пари була одна з чудових зв’язок на полі в сучасній історії футболу. Оскільки Мессі, як правило, проходив з правого боку, а Альба йшов зліва, зв’язок між ними часом був нестримним, і Мессі знаходив пробіги Альби з високою точністю.

Цього сезону обидва зустрічалися у вільний час, коли Мессі повертався до Барселони на обіди, що свідчить про те, що вони справді хороші друзі поза полем.