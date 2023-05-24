Іспанія

Іспанський захисник залишить склад "блаугранас" після 11 проведених сезонів.

Барселона на своєму офіційному сайті оголосила про дострокове розірвання контракту із захисником Хорді Альбою після закінчення нинішнього сезону.

Діюча угода з 34-річним іспанцем була розрахована до літа 2024 року.

За інформацією інсайдера Фабриціо Романо, Альба пішов на такий крок, щоб допомогти "блаугранас" у складній фінансовій ситуації.

"Барселона публічно висловлює свою подяку Хорді Альбі за професіоналізм, самовідданість і завжди позитивне і уважне ставлення, яке він завжди виявляв до всіх рівнів, що становлять сім'ю Барселони, і бажає йому успіхів і досягнень у майбутньому. Барса завжди буде вашим домом", — йдеться в заяві клубу.

Альба виступав за Барселону із 2012 року. На його рахунку 458 поєдинків, у яких він забив 27 голів та віддав 99 асистів.

Раніше стало відомо, що наприкінці сезону Барселону залишить ще один ветеран — півзахисник Серхіо Бускетс.