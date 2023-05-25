Іспанія

Каталонський клуб може заробити завдяки своєму колишньому футболістові.

Барселона може отримати відсоток від переходу Малкома із зеніту до іншого клубу, повідомляє Mundo Deportivo.

Це станеться у разі, якщо російський клуб продасть вінгера більш ніж за 40 млн євро.

У 2019 році Малком перейшов із Барселони до зеніту за 40+5 млн.

У поточному сезоні так званого чемпіонату росії Малком провів 27 матчів: на його рахунку 23 голи та 7 результативних передач.

Раніше Барселона потрапила у скандал після того, як Алекс Бальде та Серхі Роберто записали звернення до російських уболівальників та подякували їм за підтримку.