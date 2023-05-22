Україна

У пресслужбі відреагували на скандальне відео.

Українська асоціація футболу відреагувала на відеозвернення футболістів Барселони до російських уболівальників після завоювання титулу чемпіона Іспанії.

"Після здобуття Барселоною чемпіонства Іспанії в сезоні 2022/23 футболісти клубу Сержі Роберто та Алекс Бальде подякували дорогим вболівальникам з Росії за підтримку та пообіцяли їм скоро побачитись. Якщо футболісти Барселони так мріють побачитись з російськими шанувальниками, то можуть це зробити в районі Бахмуту, Мар’їнки чи Авдіївки. Або відвідати десятки інших населених пунктів в Україні і на власні очі побачити те, в що перетворюють мирні міста, житлові будинки, дитячі садочки, спортивні школи і стадіони їх озброєні шанувальники з росії.

Сержі Роберто і Алексу Бальде, перед тим як загравати з російськими вболівальниками, варто б поцікавитись цифрою вбитих росіянами дітей в Україні. Це більше ніж 480 дітлахів, які теж могли мати успішну футбольну кар’єру чи вболівати за улюблені клуби. А ще футболістам Барселони варто б проявити повагу до загиблих українських вболівальників, які пожертвували найдорожчим, що в них було, заради захисту дітей, рідних міст, незалежності України і миру в Європі, частиною якої є і Барселона.

Крім того, футболісти клубу мали б пам’ятати, що вони не можуть зараз зустрітися з представниками російських клубів у єврокубках не через результати жеребкування, а через безстрокове відсторонення усіх російських команд від усіх змагань, які проходять під егідою УЄФА та ФІФА. Країна-агресор має залишатися в повній ізоляції поки не заплатить за всі свої злочини. Віримо, що європейська футбольна спільнота дасть адекватну оцінку ганебному вчинку футболістів Барселони, і ми вже бачимо такі приклади.

Вважаємо, що якщо і звертатись до фанатів країни 404, то лише аби зайвий раз нагадати той єдино правильний напрямок, куди через агресію їхньої країни пішов і російський футбол. Керівництво Барселони закликаємо працювати не лише в плані спортивних досягнень, а й над вихованням тих європейських цінностей, в основі яких лежить мир і демократія. І за які саме Україна сьогодні веде запеклу боротьбу. Просимо Consulado General de Ucrania en Barcelona допомогти в донесенні інформації про злочини росіян в Україні до ФК Барселона", — йдеться у заяві.

Раніше цю ситуацію прокоментував польський нападник Барселони Роберт Левандовські.