Стали відомі дві команди, які точно наступного сезону зіграють у найвищому дивізіоні.
Фото: twitter.com/UDLP_Oficial
28 травня 2023, 00:55
У Сегунді відбувся заключний 42 тур, внаслідок чого стали відомі дві команди, які наступного сезону зіграють у Ла Лізі.
Гранада посіла перше місце, набравши 75 очок і повернулася у вищий дивізіон. Лас-Пальмас заробив 72 пункти і аналогічно повернувся до вищого дивізіону Іспанії.
Залишається вакантним третє місце: за нього боротимуться у стикових зустрічах Леванте, Алавес, Ейбар та Альбасете. Тобто команди, які розташувалися з третього по шосте місце.
Зазначимо, що з Сегунди до нижчого дивізіону вилетіли Малага, Понферрадіна, УД Ібіса та Луго.