Іспанія

Стали відомі дві команди, які точно наступного сезону зіграють у найвищому дивізіоні.

У Сегунді відбувся заключний 42 тур, внаслідок чого стали відомі дві команди, які наступного сезону зіграють у Ла Лізі.

Гранада посіла перше місце, набравши 75 очок і повернулася у вищий дивізіон. Лас-Пальмас заробив 72 пункти і аналогічно повернувся до вищого дивізіону Іспанії.

Залишається вакантним третє місце: за нього боротимуться у стикових зустрічах Леванте, Алавес, Ейбар та Альбасете. Тобто команди, які розташувалися з третього по шосте місце.

Зазначимо, що з Сегунди до нижчого дивізіону вилетіли Малага, Понферрадіна, УД Ібіса та Луго.