Бразилець має інтерес з боку англійських клубів.
РАФІНЬЯ, GETTY IMAGES
29 травня 2023, 14:27
Рафінья Діас не має наміру залишати Барселону, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, мета бразильця – закріпитися у каталонській команді та продовжувати зростати. Рафінья хоче стати ключовим виконавцем команди.
Рафінья сказав своєму оточенню, що не піде з Барселони, а його агенти не розглядатимуть варіанти з АПЛ. Повідомляється, що інтерес до бразильця виявляють Челсі та Ньюкасл.
У поточному сезоні Рафінья провів 35 матчів у Прімері: на його рахунку 7 голів та 7 результативних передач.