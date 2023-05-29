Іспанія

Бразилець має інтерес з боку англійських клубів.

Рафінья Діас не має наміру залишати Барселону, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, мета бразильця – закріпитися у каталонській команді та продовжувати зростати. Рафінья хоче стати ключовим виконавцем команди.

Рафінья сказав своєму оточенню, що не піде з Барселони, а його агенти не розглядатимуть варіанти з АПЛ. Повідомляється, що інтерес до бразильця виявляють Челсі та Ньюкасл.

У поточному сезоні Рафінья провів 35 матчів у Прімері: на його рахунку 7 голів та 7 результативних передач.