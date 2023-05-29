Іспанія

Німецький голкіпер з Барселони може встановити непогане досягнення.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген разом із Робертом Левандовські є, мабуть, єдиним із постійних гравців, який хоче вийти на поле наступного тижня проти Сельти. "Блауграна", безсумнівно, поїде до бурхливого Балаїдосу з граючою за збереження прописки симпатичною командою, але це може стати рекордним роком для тер Штегена.

У матчі з Мальоркою тер Штеген зіграв свій 26-й чистий матч у сезоні, перемігши з рахунком 3:0. Хоча роботи в голкіпера було мінімум.

Це підвищило його рекорд до Депортіво Ла-Коруньї в 26 ігор, встановлений у 1993-94 роках згідно з MD. Якщо тер Штеген зареєструє ще один сухий матч проти Сельти, він залишиться рекордсменом.

Хоча це буде важке завдання. Минулого разу, коли Барселона вирушала на виїзні матчі, вона зазнала поразки від Вальядоліда з рахунком 1:3, а Сельта — це команда, з якою вона традиційно бореться на виїзді. Крім того, забезпечивши титул чемпіона проти Еспанйола, "блауграна" пропустила п'ять голів у двох матчах. Тер Штеген проситиме його захист грати сконцентровано під час фінальної великої спроби.