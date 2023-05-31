Іспанія

Чого тільки не вдієш, аби повернути легенду назад до клубу.

Аргентинський нападник Ліонель Мессі перейшов до складу французького Парі Сен-Жермен у якості вільного агента ще влітку 2021 року, проте найближчим часом його дворічна угода з чемпіонами Ліги 1 добігатиме до логічного завершення.

Із огляду на це, "блаугранас" активізували у своїх намірах запросити назад свого колишнього зіркового виконавця, проте остання пропозиція аравійського Аль-Хіляля змушує 35-річного футболіста задуматись над доцільністю повертатись у добре знайомий йому клуб.

Ключовою перепоною для Барселони в плані підписання Мессі є його фінансові запити, які клуб наразі не може перекрити навіть за умови відходу Серхіо Бускетса та Хорді Альби наприкінці сезону.

Однак французька преса повідомляє, що представники каталонського клубу та американського Інтер Маямі сьогодні, 31 травня, уранці зустрілись заради обговорення спільної пропозиції для Ліонеля.

За задумом, Мессі має підписати контракт із представниками МЛС улітку, після чого його віддадуть до оренди в Барселону на шість або вісімнадцять місяців, із урахуванням строків проведення американської першості.

У поточному сезоні аргентинський нападник відіграв 40 матчів, забивши 21 гол та віддавши 20 гольових передач.