Франция

Аргентинський форвард планує визначитися зі своїм майбутнім у найближчі кілька днів.

Саудівський Аль-Хіляль може підписати контракт із нападником ПСЖ Ліонелем Мессі у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Footmercato.

За інформацією джерела, клуб із Саудівської Аравії пропонує 35-річному аргентинцю контракт на суму 1,2 мільярда євро. Згідно з ним зарплата футболіста може становити близько 600 млн євро на рік.

Зазначається, що ця сума вдвічі більша, ніж зараз прописана у контракті форварда Ан-Насра Кріштіану Роналду.

Батько Мессі Хорхе вже висловив свою підтримку контракту з Аль-Хілялем, а сам форвард збірної Аргентини планує визначитися зі своїм майбутнім у найближчі кілька днів, що підтверджує інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Цього сезону Мессі провів 40 матчів, у яких забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.

Напередодні Мессі став чемпіоном Ліги 1 у складі ПСЖ, здобувши свій 43 трофей у кар'єрі.