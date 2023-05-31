Іспанія

Півзахисник залишиться в Мадриді ще на чотири роки.

Центральний півзахисник мадридського Реала Даніель Себальйос, після переходу з севільського Бетіса влітку 2017 року за 16,5 млн євро, так і не став стабільно основним гравцем у складі "галактікос".

Його поточна угода зі столичним колективом добігає завершення наприкінці сезону, однак останнім часом кількість, як і продуктивність, його появ на футбольному полі виключно зростала, що в підсумку призвело до початку перемовин поміж сторонами щодо нового контракту.

Цей процес був доволі складним, адже представники 26-річного гравця неодноразово висловлювали свої претензії щодо умов, які запропонував їхньому клієнту Реал.

Однак, незважаючи на це, іспанська преса повідомляє, що сторони зрештою досягли домовленості, тож найближчим часом Даніель має підписати нову угоду строком до 2027 року.

У поточному сезоні Себальйос відіграв 45 матчів, забивши один м’яч та віддавши дев’ять гольових передач.