26-річний іспанець має альтернативний варіант продовження кар'єри.
Дані Себальйос, Getty Images
16 травня 2023, 10:34
Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос незадоволений умовами нового контракту від "вершкових". Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, керівництво Реала три тижні тому надіслало 26-річному іспанцю пропозицію про новий контракт.
Проте зазначається, що сам футболіст і його оточення чекали на кращі умови угоди.
Також стверджується, що Дані має вигіднішу пропозицію від одного з італійських клубів. Крім цього, за ситуацією з контрактом уважно слідкує Атлетіко, яке також хоче спробувати підписати хавбека.
Цього сезону Себальйос провів 39 матчів, у яких забив один гол та віддав шість результативних передач.