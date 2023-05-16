Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос незадоволений умовами нового контракту від "вершкових". Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво Реала три тижні тому надіслало 26-річному іспанцю пропозицію про новий контракт.

Проте зазначається, що сам футболіст і його оточення чекали на кращі умови угоди.

Також стверджується, що Дані має вигіднішу пропозицію від одного з італійських клубів. Крім цього, за ситуацією з контрактом уважно слідкує Атлетіко, яке також хоче спробувати підписати хавбека.

Цього сезону Себальйос провів 39 матчів, у яких забив один гол та віддав шість результативних передач.