Іспанія

26-річний іспанець має альтернативний варіант продовження кар'єри.

Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос незадоволений умовами нового контракту від "вершкових". Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво Реала три тижні тому надіслало 26-річному іспанцю пропозицію про новий контракт.

Проте зазначається, що сам футболіст і його оточення чекали на кращі умови угоди.

Також стверджується, що Дані має вигіднішу пропозицію від одного з італійських клубів. Крім цього, за ситуацією з контрактом уважно слідкує Атлетіко, яке також хоче спробувати підписати хавбека.

Цього сезону Себальйос провів 39 матчів, у яких забив один гол та віддав шість результативних передач.