Іспанія

Голкіпер може отримати досвід у несподівано місці.

Український воротар Андрій Лунін виступає в складі мадридського Реала з літа 2018 року, коли здійснив трансфер із луганської Зорі за 8,5 млн євро, проте з того часу так і не зміг вибороти для себе місце в стартовому складі.

На долю 24-річного виконавця випало вже три орендних терміни в розташуваннях Леганеса, Реала Вальядолід та Реала Ов’єдо, проте він усе одно намагався складати конкуренцію Тібо Куртуа.

Проте зрештою час минає, і вже власне "королівський" клуб розпочав пошуки заміни для свого другого воротаря.

Лунін, тим часом, також не сидить на місці та шукає собі альтернативний варіант і, згідно з даними іспанських ЗМІ, шотландський Селтік несподівано вийшов на нього з пропозицією.

Основний голкіпер "кельтів", Джо Гарт, цього сезону піддавався потужній критиці збоку фанатів через невпевнену гру, тому клуб почав шукати йому потенційну заміну.

За цей футбольний рік Лунін відіграв 12 матчів, пропустивши 13 м’ячів та чотири рази зігравши "на нуль".