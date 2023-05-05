Іспанія

Українець може залишити склад "вершкових" найближчого літа.

Український воротар мадридського Реалу Андрій Лунін може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" розглядає можливість відходу 24-річного українця, у зв'язку з чим шукає йому потенційну заміну.

Реал припускає, що українець попросить про трансфер, щоб отримувати більше ігрової практики, яку він практично не отримує за спиною Тібо Куртуа.

Цього сезону Лунін провів 12 поєдинків, з яких чотири на нуль при 13 пропущених м'ячах.

Чинний контракт українця з Реалом розрахований до літа 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Лунін хоче продовжити контракт з Реалом.