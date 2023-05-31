Іспанія

Тренер отримає посилення у кожній позиції.

Карло Анчелотті залишиться тренером Реала наступного сезону, повідомляє AS.

За інформацією джерела, Реал чекав від Карло інформації з цього приводу на тлі пропозиції щодо роботи зі збірною Бразилії.

Тренер підтвердив, що хоче лишитися. Він уже працює над плануванням складу наступного сезону. Очікується, що Реал підпише влітку по гравцю в кожну лінію.

Раніше повідомлялося, що Реал орендує Хоселу з Еспаньйола.