Тренер отримає посилення у кожній позиції.
КАРЛО АНЧЕЛОТТІ, GETTY IMAGES
31 травня 2023, 15:59
Карло Анчелотті залишиться тренером Реала наступного сезону, повідомляє AS.
За інформацією джерела, Реал чекав від Карло інформації з цього приводу на тлі пропозиції щодо роботи зі збірною Бразилії.
Тренер підтвердив, що хоче лишитися. Він уже працює над плануванням складу наступного сезону. Очікується, що Реал підпише влітку по гравцю в кожну лінію.
Раніше повідомлялося, що Реал орендує Хоселу з Еспаньйола.