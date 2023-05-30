Іспанія

Мадридський клуб підпише 33-річного футболіста.

Хоселу близький до переходу в реал, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, мадридський клуб орендує 33-річного нападника Еспаньйола на один сезон і платитиме йому 100% заробітної плати.

Перехід Хоселу має стати першим із кількох трансферів Реала для посилення атаки у літнє трансферне вікно. Клуб шукатиме нових атакуючих гравців, оскільки контракти Марко Асенсіо та Маріано Діаса закінчуються цього літа.

У поточному сезоні Хоселу провів 34 матчі в чемпіонаті Іспанії: на його рахунку 16 голів та 2 результативні передачі.