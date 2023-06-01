Іспанія

Молодий форвард не хоче покидати каталонців.

Барселона працює над комплектуванням складу на наступний сезон та збирається дещо розвантажити склад.

Як повідомляє видання Sport.es, "синьо-гранатові" хочуть, щоб Ансу Фаті залишив команду. Каталонці тиснуть на молодого гравця.

Втім, зацікавленість у Фаті проявляє лише Вулвергемптон, за який іспанський нападник виступати не хоче.

Агент футболіста Жорже Мендеш також порекомендував своєму клієнту змінити клуб, але Фаті поки що хоче залишитись в Барселоні.

В цьому сезоні Ансу Фаті відіграв 50 поєдинків на клубному рівні, відзначившись дев'ятьма голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Барселони з Вулвергемптоном немає домовленості щодо обміну Фаті на Невеша.