Іспанія

Португальський хавбек "вовків" не є пріоритетом команди Хаві.

Раніше з'явилася інформація про те, що Вулвергемптон зацікавлений у підписанні вінгера Ансу Фаті та готовий заплатити за нього 30 мільйонів євро та свого ключового центрального півзахисника Рубена Невеша.

Однак, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, на даний момент клуби не мають жодної домовленості щодо цієї угоди, а самі переговори ніяк не просуваються.

Незважаючи на те, що у Фаті та Невеша один агент, для Барселони кандидатура португальського хавбека "вовків" не є пріоритетною трансферною метою у центр поля.

Раніше повідомлялося, що Барселона близька до підписання півзахисника Манчестер Сіті Ілкая Гюндогана на правах вільного агента.