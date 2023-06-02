Гравець не піде до каталонського клубу.
Дані Ольмо - Getty Images
02 червня 2023, 10:59
Протягом попередніх кількох тижнів Барселона була одним із клубів, які, за чутками, зацікавлені в підписанні Дані Ольмо, чий поточний контракт із РБ Лейпциг завершується після наступного сезону.
Команда Бундесліги готувалася заробити на гравцеві збірної Іспанії, а перемовини щодо контракту були в глухому куті. Однак тепер, схоже, є рух, і MD повідомляє, що Ольмо домовився про нову угоду.
Ольмо підпише новий чотирирічний контракт, який залишить його в РБ Лейпциг до завершення сезону-2026/27. Повідомлялося, що Реал Мадрид і Баєр також зацікавлені в його підписанні, але тепер здається, що він пов’язав своє майбутнє з саксонським колективом.
Барселона сподівалася переконати Ольмо відмовитися від будь-якої нової угоди з РБ Лейпциг, сподіваючись підписати його як вільного агента після наступного сезону. Однак тепер це буде неможливо, і "блауграна" буде рухатися до інших цілей.
Очікується, що Ольмо стане однією із зірок іспанської команди Луїса де ла Фуенте цього літа, оскільки вони націлені на успіх у фіналі Ліги націй УЄФА, який відбудеться пізніше цього місяця.
У своєму півфіналі "Ла Роха" зустрінеться з Італією, а у фіналі або з Нідерландами, або з Хорватією, якщо переможут "скуадру адзурру".