Іспанія

Чергова втрата для команди Карло Анчелотті.

Французький нападник Карім Бензема впродовж кількох останніх сезонів був основним у ланці атаки "галактікос" та відіграв чималу роль у їхніх здобутках.

Однак, як і будь-яка інша історія, рано чи пізно виступи 35-річного француза в столиці Іспанії мали б завершитись.

Карім вирішив, що поточний сезон став для нього останньою сторінкою в "королівській" частині професійних виступів, тому сповістив клуб про свій відхід одразу після завершення останнього матчу кампанії.

"Реал Мадрид хоче висловити свою вдячність і прихильність тому, хто вже є однією з наших найбільших легенд.

Кар’єра Каріма Бензема в Реалі була взірцем поведінки та професіоналізму й представляла цінності нашого клубу. Саме тому Карім Бензема отримав право вирішувати своє майбутнє.

Мадридисти та всі вболівальники в усьому світі насолоджувалися його чарівним і унікальним футболом, який зробив його одним із великих міфів нашого клубу та однією з великих легенд світового футболу.

Реал Мадрид є і завжди буде його домом, і клуб бажає йому та всій його родині всього найкращого на цьому новому етапі його життя", — ідеться в заяві Реала з приводу відходу футболіста.

За часи виступів у складі Реала Карім Бензема здобув Золотий м’яч-2022, був визнаний футболістом року в Європі-2022, гравцем року у Франції-2011, 2012, 2014, 2021, гравцем сезону в Ла Лізі-2019/20, 21/22, гравцем сезону в Реалі-2015/16, 18/19, 19/20, 21/22, найкращим бомбардиром Ла Ліги-2021/22 (27 голів), Ліги чемпіонів-2021/22 (15 голів), вигравав п’ять Кубків чемпіонів (2013/14, 15/16, 16/17, 17/18, 21/22), п’ять чемпіонатів світу серед клубів (2014, 2016, 2017, 2018, 2023), чотири чемпіонати Іспанії (2011/12, 2016/17, 2019/2020, 2021/22), чотири Суперкубки УЄФА (2014/15, 16/17, 17/18, 22/23), три Кубки Іспанії (2010/11, 13/14, 22/23) та Суперкубки Іспанії (2012/13, 17/18, 21/22).

Наступного вівторка, 6 червня, о 13:00 на базі Реала відбудеться офіційне прощання з Карімом Бензема за присутності президента клубу Флорентіно Переса.

Останнім матчем француза може стати домашня гра проти баскського Атлетіка, яка відбудеться 4 червня, о 19:30.