Іспанія
04 червня 2023, 21:33
Гольового пасу Циганкова не вистачило для здобуття Жироною перепустки до єврокубків
Команда Мічела поступилась на полі головного конкурента — памплонської Осасуни, яка в підсумку й залишила за собою вакантне місце на міжнародній арені від іспанської Ла Ліги.
Осасуна — Жирона, twitter.com/GironaFC
04 червня 2023, 21:33
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Осасуна — Жирона 2:1
Голи: Будімір, 52, 55 — Рейнір, 75
Осасуна: Айтор Фернандес — Р. Пенья, Д. Гарсія (Крус, 6), Кіке, Арідане, М. Санчес — Монкайола (Ібаньєс, 84), Торро, Аймар — Барха (Р. Гарсія, 70), Будімір (Авіла, 69), Абде (Гомес, 85).
Жирона: Гассаніга — Арнау, Бернарду (Коуту, 64), Лопес, Гутьєррес (Каррера, 85) — Еррера (А. Гарсія, 59), Ромеу, Мартін — Циганков, Кастельянос (Рейнір, 65), Рікельме (Стуані, 59).
Попередження: Монкайола — Еррера, Бернарду, Стуані