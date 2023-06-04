Іспанія

Гольового пасу Циганкова не вистачило для здобуття Жироною перепустки до єврокубків

Команда Мічела поступилась на полі головного конкурента — памплонської Осасуни, яка в підсумку й залишила за собою вакантне місце на міжнародній арені від іспанської Ла Ліги.

Осасуна — Жирона, twitter.com/GironaFC

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Осасуна — Жирона 2:1

Голи: Будімір, 52, 55 — Рейнір, 75



Осасуна: Айтор Фернандес — Р. Пенья, Д. Гарсія (Крус, 6), Кіке, Арідане, М. Санчес — Монкайола (Ібаньєс, 84), Торро, Аймар — Барха (Р. Гарсія, 70), Будімір (Авіла, 69), Абде (Гомес, 85).



Жирона: Гассаніга — Арнау, Бернарду (Коуту, 64), Лопес, Гутьєррес (Каррера, 85) — Еррера (А. Гарсія, 59), Ромеу, Мартін — Циганков, Кастельянос (Рейнір, 65), Рікельме (Стуані, 59).



Попередження: Монкайола — Еррера, Бернарду, Стуані