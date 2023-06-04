Іспанія

Лондонський клуб хоче виручити за свого футболіста 50-60 мільйонів євро.

Челсі готовий продати Кая Гаверца цього літа, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, за свого футболіста лондонський клуб хоче виручити близько 50-60 мільйонів євро.

Є ймовірність, що Гаверц не захоче продовжувати контракт із Челсі, який розрахований до літа 2025 року.

При цьому, наголошується, що Реал хотів підписати Гаверца ще до того, як він перейшов із Баєра до Челсі у 2020 році.

У сезоні-2022/23 Гаверц став найкращим бомбардиром Челсі в АПЛ — на його рахунку 7 голів у 35 іграх.