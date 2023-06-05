Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 4 червня 2023 року, 19:30.

Мадридський Реал в матчі останнього, 38 за ліком, туру іспанської Ла Ліги вдома зіграв унічию проти баскського Атлетіка.

Колектив Карло Анчелотті в звітному протистоянні мав зіграти не гірше за сусідів за містом у особі Атлетіко, які паралельним курсом гостювали у Вільярреала, аби зберегти за собою другу сходинку турнірної таблиці.

У той самий час футболісти Ернесто Вальверде мали плани щодо останнього місця в зоні єврокубків, тож сміливо пішли вперед від самого початку матчу, але не скористались першою ж нагодою забити у вигляді пенальті.

На початку другого тайму "леви" надолужили втрачене раніше, вийшли вперед, а тим часом Атлетіко вів у рахунку в своїй грі. Проте й Осасуна в паралельному матчі проти Жирони вийшла вперед подвійним пострілом, тож від басків уже нічого не залежало.

Вони й у підсумку пропустили перед початком завершального відтинку гри. І не від кого-небудь, а від Каріма Бензема з пенальті, на чому остаточно зупинились виступи француза в складі "галактікос".

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал — Атлетік в іспанській Ла Лізі-2022/23:

Реал — Атлетік 1:1

Голи: Бензема, 72 (пен.) — Сансет, 49

На 10-й хвилині Мігель Весга (Атлетік) не забив пенальті (воротар).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо — Кроос, Камавінга (Чуамені, 58), Себальйос (Асенсіо, 58, Васкес, 90+1) — Родріго, Бензема (Модрич, 73), Вінісіус.

Атлетік: Сімон — Де Маркос, Вівіан, Паредес, Берчіче — Еррера (Саррага, 64), Весга (Венседор, 67) — І. Вільямс, Сансет (Муньяїн, 77), Н. Вільямс (Беренгер, 64) — Гурузета (Р. Гарсія, 77).

Попередження: Себальйос — Сансет, Берчіче.