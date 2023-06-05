Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 4 червня 2023 року, 19:30.

Реал Сосьєдад у матчі останнього, 38 за ліком, туру іспанської Ла Ліги вдома зумів переграти новоспеченого володаря головного трофею Ліги Європи УЄФА, андалузьку Севілью, та остаточно фінішувати на четвертій сходинці турнірної таблиці.

Для обох команд звітна зустріч не мала вагомого значення в турнірному плані, хіба що колектив Хосе Луїса Менділібара одразу після здобуття міжнародного трофею виявив би бажання позмагатись за останнє єврокубкове місце від Іспанії, у чому не мав жодної потреби.

Однак Сосьєдад не мав наміру програвати в домашній грі, тож посеред першого тайму Браїс Мендес відкрив рахунок у грі на тлі дуже ранньої травми Гонсало Монтіеля в складі суперників, а вже під завісу матчі Мохамед Шо подвоїв перевагу господарів поля.

Ерік Ламела незабаром після другого пропущеного Севільєю м’яча відіграв бодай один гол, але від поразки "нервіонці" так нікуди й не поділись.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Реал Сосьєдад — Севілья в іспанській Ла Лізі-2022/23:

Реал Сосьєдад — Севілья 2:1

Голи: Мендес, 27, Шо, 55 — Ламела, 77

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель, Субельдія, Пачеко, Ріко — Субіменді (Меріно, 61) — Мендес, Ільярраменді (Оярсабаль, 61), Барренечеа (Гевара, 62) — Кубо (Шо, 72), Серлот (Фернандес, 75).

Севілья: Дмітрович — Монтіель (Навас, 9), Баде, Гудель (Ньянзу, 46), Ітурральде (Теллес, 46) — Гує, Буено (Сусо, 60) — Ламела, Торрес, Гомес (Корона, 69) — Мір.

Попередження: Ітурральде.