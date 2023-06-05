Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 4 червня 2023 року, 22:00.

Сельта з Віго в матчі останнього, 38 за ліком, туру іспанської Ла Ліги вдома зуміла переграти новоспечених чемпіонів країни, каталонську Барселону, та зберегти за собою місце в "елітному" дивізіоні.

"Кельтам" дуже потрібно було здобувати очки в звітному протистоянні, тому можна було зрозуміти їхній переляканий стан, коли на 11 хвилині Кесс’є відправив м’яч у ворота Вільяра. Однак господарям тоді пощастило з офсайдом у суперника.

Це не позбавляло галісійський колектив обов’язку здобувати необхідний результат, тож команда Карлоса Карвальяла пішла вперед наприкінці першого тайму та зусиллями Габрі Вейги зіпсувала тер Штегену потенційний рекорд за кількістю "сухих" матчів у сезоні.

Після перерви Барса робила лише невпевнені спроби змінити хід гри, а коли змінили німецького кіпера на Іньякі Пенью, то одразу пропустила вдруге й доволі курйозним чином.

Фаті трохи пізніше після того відіграв один гол, але на загальний стан справ на табло це вже не вплинуло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сельта — Барселона в іспанській Ла Лізі-2022/23:

Сельта — Барселона 2:1

Голи: Вейга, 42, 65 — Фаті, 79

Сельта: Вільяр — Мінгеса (Васкес, 67), Нуньєс, Домінгес, Галан — Вейга (Серві, 71), Бельтран, Оскар — Перес, Сеферович (Аспас, 78), де ла Торре (Тапія, 70).

Барселона: тер Штеген (Пенья, 63) — Роберто, Кунде, Крістенсен (Гаві, 46), Алонсо — Кесс’є, Гарсія (Торре, 72), де Йонг — Рафінья (Дембеле, 63), Левандовські, Торрес (Фаті, 63).

Попередження: Серві, Тапія — Торрес, Рафінья.