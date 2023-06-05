Іспанія

Футболіст може незабаром перебратися у Каталонію.

Батько Ліонеля Мессі Хорхе Мессі прокоментував чутки про можливе повернення аргентинця в Барселону - цитує агента Фабріціо Романо.

"Лео хоче повернутися в Барселону, і я хотів би, щоб він повернувся в Барселону.

Я можу сказати, що ми впевнені — перехід у Барсу — безсумнівний варіант. Але ви незабаром дізнаєтесь про майбутнє".

Раніше Ла Ліга затвердила план клубу з Каталонії щодо повернення статусного футболіста.