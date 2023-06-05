Іспанія

Фінансовий план Барселони схвалено Ла Лігою.

Барселона отримала схвалення від Ла Ліги щодо фінансового плану. Про це пише Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, 19 травня відбулося засідання ради Ла Ліги, де розглядався оновлений фінансовий план Барселони. Каталонці надали гарантії економії 200 млн євро в наступні 2 роки. Команда із столиці Каталонії отримала дозвіл на ведення трансферної роботи.

Тепер "синьо-гранатові" зможуть надіслати офіційну пропозицію Ліонелю Мессі щодо трансферу. Крім того, Барселоні може зареєструвати нові контракти своїх гравців, а саме Гаві та Рональда Араухо.

Раніше ПСЖ офіційно підтвердив відхід Мессі після закінчення сезону. Також була інформація, що Інтер може підписати Мессі та віддати його в оренду Барселоні.

Цього сезону Мессі провів 41 матч, у яких забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.