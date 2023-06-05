Іспанія

Українець коротко підбив підсумки сезону.

Віктор Циганков прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Осасуни (1:2). Жироні не вдалося вийти в єврокубки за підсумками сезону-2022/23.

"Ми віддали все, але цього було замало для досягнення наших цілей.

На жаль, ми завершуємо сезон таким чином. У будь-якому разі я хочу подякувати всім уболівальникам за підтримку та любов, яку ви дарували нам протягом цього сезону. До зустрічі дуже скоро", – написав Циганков на своїй сторінці у Instagram.

У сезоні-2022/23 Циганков провів 19 матчів за Жирону у Ла Лізі: на його рахунку 3 голи та 6 асистів.