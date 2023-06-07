Іспанія

Досвідчений футболіст не планує припиняти виступи.

Воротар іспанського Вільярреала Хосе Рейна, також відомий як Пепе Рейна, має за плечима вже чимало зіграних матчів у своїй тривалій професійній кар’єрі.

Не дивлячись на 40-річний вік, досвідчений гравець продовжує отримувати стабільну ігрову практику в складі "жовтої субмарини".

Однак, оскільки клуб переймається через актуальний фізичний стан свого вікового виконавця, то прагне кожного року переглядати умови його подальших виступів на професійному рівні.

Із завершенням цієї кампанії саме настав один із таких моментів, проте, як повідомляє іспанська преса, перемовини поміж сторонами щодо нової угоди були блискавичними.

Рейна, як мінімум, ще один рік проведе в складі Вільярреала, після чого в нього буде опція продовжити взаємини ще на один сезон.

Варто зазначити, що ця кампанія стала вже 24 за ліком для іспанського воротаря за часи виступів у Барселоні, Вільярреалі, Ліверпулі, Наполі, Баварії, Мілані, Астон Віллі та Лаціо.

За цей футбольний рік Рейна провів 32 матчі, пропустивши 38 голів та вісім разів відігравши "на нуль".