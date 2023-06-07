Іспанія

Для гравця підготували новий контракт.

Іспанський атакувальний півзахисник Браїм Діас свого часу в 2019 році перейшов до складу мадридського Реала з англійського Манчестер Сіті за 17 млн євро, проте закріпитись у складі "вершкових" у порівняно юному віці так і не зумів.

Рішенням із набуттям гравцем потрібної ігрової практики стала оренда до італійського Мілана, яка відбувалась у два етапи та сягнула загалом трирічного строку.

Однак поточний договір поміж клубами добігає кінця, тоді як у 23-річного виконавця залишається ще два роки чинної угоди.

Перед Браїмом таким чином постав вибір із двох варіантів: запросити ще один орендний термін у складі "россонері", або ж повернутись до складу "галактікос".

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, іспанець зробив вибір на користь останнього варіанту, тоді як Реал зі свого боку вирішив запропонувати новий контракт строком до 2027 року.

У цьому сезоні Діас відіграв 45 матчів, забивши та відзначившись гольовими передачами по сім разів.