Іспанія

Очільник іспанського футболу прокоментував новину про те, що туринці залишають проєкт Суперліги.

Напередодні стало відомо про те, що туринський Ювентус вирішив офіційно залишити проєкт Суперліги, який мав замінити єврокубки під егідою УЄФА.

На тлі цих новин президент Ла Ліги Хав’єр Тебас вирішив пожартувати з мадридського Реала та каталонської Барселони, які наразі залишилися єдиними клубами, що досі є формальними учасниками Суперліги.

"Нехай останній закриє двері і вимкне світло", — написав Тебас у своєму Twitter, прикріпивши спільну фотографію президента Реала Флорентіно Переса та президента Барселони Жоана Лапорти.

Que el último cierre la puerta y apague la luz. pic.twitter.com/YvaPErFmRL — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) June 6, 2023

Нагадаємо, що проєкт Суиперліги швидко припинив своє існування через вихід більшості учасників та тиск можливих санкцій з боку УЄФА.