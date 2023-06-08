Іспанія

Талант може залишити Каталонію.

Згідно з попередніми повідомленнями в Каталонії, Вільяреал близький до перемоги в гонці за підписання юнака Барселони Ільяса Ахомаша.

19-річного вінгера вважали одним із найталановитіших у Ла Лізі, але він не зміг домовитися про умови з Барселоною, а цього літа тепер доступний безкоштовно.

Попередніми місяцями у Ахомаша була група клубів шанувальників, у тому числі Лідс, Арсенал, Мілан і Севілья, але Sport каже, що найімовірніше ці перегони виграє Вільярреал.

Кажуть, що "жовта субмарина" може завершити угоду найближчими днями, а Ахомаш надасть пріоритет його розвитку та їхній здатності познайомити його з футбольною Ла Лігою. Хоча спочатку він може підписати контракт як гравець Вільяреала B, вони пообіцяли, що він буде частиною першої команди з самого початку.

Вони також відмічають, що він грає по всьому полі, як в ширині, так і в центрі. Дивлячись на колишні досягнення Самуела Чуквуезе, Ніко Джексона та Алекса Баена, Ільяс вирішив, що це буде найкращий крок у кар’єрі.

Його відхід викликав переполох у Барселоні, яка розчарована тим, що один із їхніх найкращих талантів йде, і тим більше повністю безкоштовно.