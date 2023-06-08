Іспанія

Футболіст повинен залишитися у клубі.

Повідомляється, що форвард мадридського Атлетіко Альваро Мората радий залишитися в клубі на найближчі роки, але ситуація з його контрактом залишається невирішеною — повідомляє ресурс Football Espana.

У Морати є угода ще на рік, і він готовий продовжити її до 2026 року, але Атлетіко Мадрид хоче зробити це лише на зниженій зарплатні.

Marca повідомляє, що вранці в середу його агент зустрівся з клубом, щоб спробувати розблокувати перемовини щодо контракту, які зайшли в глухий кут у світлі запропонованого зниження зарплати. Повідомляється, що Ювентус і Мілан залишаються зацікавленими в Мораті — жоден з них не був готовий заплатити 35 мільйонів євро, що пропонувалися минулого літа.

Відомий гравець забив 15 голів у цьому сезоні, і завершив його як альтернативний варіант Дієго Сімеоне, а не перший вибір.

Здається очевидним, що він не повністю довіряє Мораті як своєму головному форварду, і враховуючи, що він все ще діє за контрактом, який він підписав після переходу з Челсі за 35 мільйонів євро, він, ймовірно, все ще отримує високу зарплатню. З точки зору клубу цілком зрозуміло, що вони не хочуть мати на заміні футболіста, що отримує гроші як основний нападник.