Іспанія

Сенегальський вінгер може перебратися до Сантьяго Бернабеу.

Нападник мюнхенської Баварії Садіо Мане може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, варіант із підписанням 31-річного сенегальця розглядає мадридський Реал, який влітку планує посилити свою атакувальну лінію.

Стверджується, що Баварія оцінює Мане, контракт якого спливає влітку 2025 року, у 25-30 мільйонів євро.

Цього сезону сенегальський вінгер провів у футболці "червоних" 38 матчів, забив 12 голів і віддав 6 результативних передач.