Іспанія

Команда не впевнена в виступах у Європі.

Осасуна забезпечила собі місце в Лізі конференцій УЄФА наступного сезону завдяки перемозі над Жироною.

Однак, чи займуть "Лос-Рохільйос" своє місце в змаганні, ще невідомо, оскільки УЄФА почало розслідування випадків договірних матчів за участю клубу в сезонах-2012/13 і 2013/14.

Кілька директорів були визнані винними минулого січня, хоча сам клуб був знятий з відповідальності. Незважаючи на це, в іспанському футболі зростає песимізм щодо того, що Осасуна зможе зайняти своє місце в Лізі конференцій, повідомляє Relevo.

По суті, УЄФА розслідує, чи була Осасуна як установа причетна до скандалу з договірними матчами, чи це була лише низка директорів клубу.

Якщо Осасуна буде виключена з європейських змагань наступного сезону, Атлетик займе її місце, який фінішував на восьмому місці в Ла Лізі в сезоні-2022/23.