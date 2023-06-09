Іспанія

Нігерієць поки що впевнений в своєму майбутньому.

Вінгер Вільярреала Самуель Чуквуезе провів найкращий сезон за "жовту субмарину", і оскільки до завершення його контракту залишився лише рік, не дивно, що чутки про його майбутнє стають дедалі частішими.

У цьому сезоні Чуквуезе забив 13 голів і віддав 11 результативних передач у 50 матчах, головним моментом з яких став дубль і результативна передача в переможному матчі 3:2 над Реалом на Сантьяго Бернабеу.

Відтоді мадридський Реал був найбільш тісно пов'язаним із Чуквуезе, а Diario AS стверджує, що Мілан також розглядає нігерійського вінгера після того, як втратив Браїма Діаса. Після того, як головний тренер Вільярреала Кіке Сетьєн визнав, що може піти цього літа, названа цифра близько 40 мільйонів євро.

Однак сам Чуквуезе заявив, що сумнівається в правдивості цих повідомлень.

"Люди завжди будуть говорити. Я думаю тільки про Вільярреал. Я не читаю, що вони викладають у соцмережах. Це неважливо, важливий момент", — сказав Чуквуезе.

"А якщо це брехня? А якщо це несправжні трансферні чутки? Не знаю. Поки що я не думаю, що це правда. Єдине, що є справжнім, це Вільярреал".

Непогана команда ймовірно планує зробити принаймні один великий продаж цього літа, причому попередній трансфер Первіса Еступіньяна не був ні великим, ні актуальним в плані коштів. Якщо Чуквуезе таки залишиться, Вільярреал, швидше за все, буде задоволеним, якщо вони зможуть продовжити його угоду.