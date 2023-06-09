Іспанія

Іспанський тренер веде перемовини щодо нової угоди.

Барселона за підсумками минулого сезону змогла стати чемпіоном Іспанії, тому роботою Хаві в клубі можуть бути цілком задоволені.

Як повідомляє Cadena SER, каталонський клуб почав перемовини щодо нового контракту зі своїм тренером.

Стверджується, що Хаві попросив 12 мільйонів євро на рік в рамках нової угоди. Ця сума повинна бути після вирахування податків.

Зазначимо, що поточний контракт між іспанським тренером та Барселоною розрахований до наступного літа.

Нагадаємо, раніше Хаві розповів про пріоритетні покупки влітку.