Іспанія

Головний тренер каталонців — про потенційний перехід бразильця.

Хаві був здивований, коли дізнався, що в пресі циркулює інформація про те, що Неймар може перейти в Барселону.

"Я здивований... він не в наших планах. Мені дуже подобається Неймар як друг, але у нас інші пріоритети", — наводить слова Хаві Фабріціо Романо.

Бразилець у цьому сезоні зіграв 29 матчів, забивши 18 голів та віддавши 17 гольових передач.

Нагадаємо, раніше головний тренер Барселони Хаві розповів про пріоритети команди на трансферному ринку.

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