Іспанія

Голландець може змінити клуб.

Найближчим часом Жирона має намір здійснити переворот, а захисник голландської збірної Дейлі Блінд, як кажуть, наближається до переходу на бік Каталонії.

Згідно з Cadena SER (через MD), Блінда бачили на території клубу цього тижня, коли він розмірковував над переїздом до Каталонії, витративши кілька днів на обдумування своїх варіантів.

MD вважає, що Блінд хоче грати в Ла Лізі, і це перший вибір цього літа, незважаючи на повідомлення про інтерес з боку MLS та Австралії. Раніше цього року 33-річного гравця зв'язували з Реал Сосьєдадом, перш ніж він вирішив приєднатися до мюнхенської Баварії.

Це було б заявою про підписання контракту з Жироною, яка провела чудовий сезон-2022/23, незважаючи на те, що підсумково не потрапила в кваліфікацію Ліги конференцій. Блінд сподіватиметься, що зможе допомогти каталонському клубу продовжувати вдосконалюватися, оскільки вони націлені грати на європейській арені протягом наступних кількох років.