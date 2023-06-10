Іспанія

Прімера може не дорахуватися ще одного гравця.

Після чудової кампанії 2022/23, дуже ймовірно, що Канг-Ін Лі залишить «Реал Мальорку» цього літа. Південнокорейський гравець привернув увагу кількох сторін Прем'єр-ліги, а також мадридського Атлетіко.

Раніше в контракті Лі був пункт про відступні в розмірі 17 мільйонів євро, що було досить скромною сумою для гравця його якості. Однак MD повідомив, що з тих пір вона зросла до 25 мільйонів євро, що може дещо ускладнити його відхід.

Незважаючи на це, все ще очікується, що Лі піде, і Атлетіко сподівається, що він попрямує до столиці Іспанії цього літа. Хоча вони не готові ініціювати положення про звільнення, вони можуть спробувати укласти угоду з включенням гравця(ів) плюс готівку, щоб знизити вартість.

Кан чудово грав за Мальорку з моменту приєднання в якості вільного трансферу із Валенсії у 2021 році. Він поступово покращувався, і цього літа, схоже, він зробить наступний крок у своїй процвітаючій кар’єрі.