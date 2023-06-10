Іспанія

Канадський форвард може перейти до табору "вершкових".

Нападник Лілля Джонатан Девід може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі.

Як повідомляє TMW, 23-річний канадець входить у сферу інтересів мадридського Реала, і "вершкові" готові спробувати його підписати, якщо не вдасться домовитися з Тоттенгемом щодо Гаррі Кейна.

За інформацією джерела, головний тренер Реала Карло Анчелотті може переглянути гру Девіда наживо у складі збірної Канади, яка 16 червня зіграє з Панамою у півфіналі Ліги націй КОНКАКАФ.

У цьому сезоні Джонатан Девід провів за Лілль 40 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 26 голів та віддав 4 результативні передачі.