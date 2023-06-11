Іспанія

Іспанський захисник продовжить угоду з "вершковими".

Захисник мадридського Реала Начо Фернандес оголосив про своє рішення залишитись у рідному клубі ще як мінімум на один сезон.

"Я вирішив залишитися в Реалі. Пропозиції, як завжди, є, але я хочу залишитися ще на рік. Я дуже цьому радий", — цитує слова Начо журналіст Фабріціо Романо з посиланням на коментар гравця телеканалу La 1.

За інформацією Романо, на наступному тижні буде офіційно оголошено про продовження угоди Начо з мадридським Реалом до літа 2024 року.

У цьому сезоні 33-річний іспанський захисник провів на клубному рівні 44 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив один гол та віддав один асист.