Іспанія

Оголошена умова, за якої гравець може доєднатися до клубу з Каталонії.

Барселона має вирішити, чи купувати вінгера Атлетіко Мадрид Янніка Карраско цього літа, і все більше це виглядає малоймовірним.

"Блауграна" була тісно пов'язана з бельгійським гравцем в попередні місяці, і MD озвучив пункт про купівлю, забезпечений під час угоди з Мемфісом Депаєм, на суму 16 мільйонів євро.

Однак нещодавні повідомлення свідчать про те, що їх інтерес до гравця охолоджується. Тепер каталонська газета стверджує, що Карраско прибуде до Каталонії, лише якщо Ферран Торрес покине клуб.

Теоретично це малоймовірно, оскільки Барселона, ймовірно, відкрита для продажу. Однак мінімальна ціна, встановлена ​​для угоди з Торресом, становить 40 мільйонів євро. Маючи лише 18 виходів у стартовому складі у 45 іграх і загалом несприятливу кампанію, ймовірність такої пропозиції здається дещо малою.

Хоча Торрес все ще зберігає рівень через свій вік і потенціал, він мало зробив, щоб виправдати ціну в 55 мільйонів євро, коли він прибув на Камп Ноу. Інша справа — переконати іншу сторону ризикнути щодо нього.