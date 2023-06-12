Іспанія

Німець може змінити клуб.

Реал Мадрид прагне посилити свою атаку цього літа, втративши вже чотирьох гравців на передній лінії. Залишається тільки Вінісіус Жуніор, Родріго Гоес і Альваро Родрігес, які починатимуть наступний сезон у складі атаки.

Через це "Лос-Бланкос" відчайдушно потребують залучення опцій, і одним із імен, які найбільше пов’язують з ними попередніми тижнями, був Кай Гаверц із Челсі. Німецький форвард був хорошим, якщо не винятковим, з моменту прибуття на Стемфорд Брідж, і Реал вірить, що він має для цього достатньо якості.

Однак, за словами Фабріціо Романо, перемовини між двома сторонами зірвані. Італійський інсайдер стверджує, що перемовини призупинено, оскільки Реал Мадрид не бажає підвищувати свою ставку понад 60 мільйонів євро за Гаверца, а Челсі не бажає погоджуватися на нижчу ставку.

24-річний німець є одним із багатьох варіантів нападу, якого Маурісіо Почеттіно повинен вписати в свою команду в наступному сезоні, але Реал Мадрид не наполягатиме на трансфері цього гравця, якщо ціна не знизиться.

Повідомляється, що Гаверц був одним із бажаних варіантів Карло Анчелотті цього літа, і він, безумовно, дав би їм непогану опцію рухатися вперед до фінальної третини поля. Однак "Лос Бланкос" не витрачаються на варіанти, які не є гарантованими для старту, і наразі німець, мабуть, буде лише умовним варіантом на позиції дев'ятого номера.