Іспанія

Досвідчений форвард незабаром може приєднатися до стану "вершкових".

Нападник Еспаньйола Хоселу, команда якого залишила найвищий дивізіон Іспанії за підсумками сезону, близький до того, щоб перейти до мадридського Реалу. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "вершкові" перебувають на фінальній стадії переговорів щодо 33-річного іспанця — трансфер може відбутися вже в найближчі кілька днів.

Все залежить від остаточного рішення Реалу, оскільки угода має відбутися на "дуже вигідних умовах".

Особистий контракт із Хоселу мадридський гранд погодив ще минулого тижня, і сам футболіст мріє про цей перехід.

Цього сезону Ла Ліги Хоселу провів 34 поєдинки, в яких він забив 16 голів і віддав 2 результативні передачі.