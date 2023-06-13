Іспанія

Футболіст Мальорки може перейти до складу паризької команди.

ПСЖ найближчим часом може оформити перехід Лі Кан Іна, повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, переговори між ПСЖ та Мальоркою просуваються швидко. Сторони оптимістично налаштовані.

Французький клуб отримав згоду від футболіста на перехід. Зазначимо, що інтерес до Лі також виявляли Атлетіко, Манчестер Юнайтед, Бернлі, Астон Вілла та Вулвергемптон.

У сезоні-2022/23 Лі Кан Ін провів 39 матчів: на рахунку 22-річного гравця шість голів та шість результативних передач.